Росіяни страждають: боєць ЗСУ розповів про успіхи на Харківщині

Ситуація на Харківщині залишається складною, однак українським військовим вдалося завоювати ініціативу. Росіяни зазнають великих втрат як у живій силі, так і в техніці.

Силам оборони вдалося навіть деокупувати частину територій Харківщини біля населеного пункту Глибоке. Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко детальніше розповів 24 Каналу про ситуацію на півночі Харківської області.

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Ворог страждає від втрат

Батальйон ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр виконує завдання на трьох відтинках Харківського фронту. В напрямку Глибокого, Вовчанська та на Куп'янському напрямку. Там у бійців є певні успіхи.

На всіх ділянках, де ми працюємо, на поточний момент ініціатива, за моїм повним переконанням, продовжує залишатися у мужніх руках Сил оборони. Інтенсивність бойових дій на всіх відтинках є вище середнього. На Куп'янщині противник особливо активний і намагається отримати певні тактичні успіхи на полі бою,

– повідомив Юрій Федоренко.

Водночас за кілька останніх днів у російських окупантів на цій ділянці немає жодних успіхів. Невдача росіян, зокрема, спричинена низкою факторів.

"Відтинок, який зараз є найскладнішим, посилили потужні організми. Є чітка комунікація між підрозділами, а бойові завдання виконують професійні люди. Зараз ворог страждає через втрати у живій силі та техніці – важкоброньованій та легкоброньованій. Збиваємо безпілотники і нарощуємо зусилля, – наголосив військовий.

Ситуація біля Глибокого: дивіться на карті

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" також уточнив, що за останній рік комунікація між українськими бригадами покращилась в рази, що є надзвичайно важливим досягненням. Якщо ще на початку 2023 року підрозділи, заходивши на певну смугу, не до кінця розуміли, яка там ситуація, то вже зараз усе кардинально змінилося.

"Станом на сьогодні ти заходиш у смугу – відразу професійні люди тобі надають повну ситуаційну обізнаність, підтримку, допомогу та сприяння в тому, щоб ти разом з ним міг ефективно бити росіян. Тому я вірю в успіх оборони, в можливості української нації та в підтримку, бо це – спільна війна", – підкреслив Федоренко.

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