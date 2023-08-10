"У мене нема сил з ружжом ходити, а хлопцям треба": пенсіонерка подарувала родинний УАЗик ЗСУ

Українці продовжують демонструвати безстрашність навіть в умовах окупації. Так, 68-річна жінка з Гоптівки на Харківщині сховала від росіян автівку, а після звільнення села передала її українським військовим.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що УАЗик був пам'яттю про чоловіка Клавдії Степанівни, але вона вирішила "озброїти" машиною ЗСУ.

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"У мене немає сили з ружжом ходити, з автоматом. Хай хлопці, щоб було їм на чому возити боєкомплект", – сказала пенсіонерка.



Клавдія живе у звільненій Гоптівці Харківської області / Фото 24 Каналу

Гараж з розібраною автівкою посікло після прильоту, і Клавдія переживала, що машину знайдуть. На щастя, обійшлося. Після звільнення Гоптівки передала УАЗик ЗСУ, а волонтери зібрали його та осучаснили.



Клавдія передала УАЗик покійного чоловіка ЗСУ / Фото 24 Каналу

Захисники вдячні жінці за подарунок. Ба більше, раніше вона вказала на сховок російських снарядів.

Завдяки таким людям, як вони, і тримається наша Україна. Ми переможемо в кожному разі тільки завдяки таким,

– переконаний військовослужбовець Андрій.

Клавдія Степанівна постраждала від росіян

Жінка дивом вижила: ворожий снаряд влучив у її спальню. Дім, який вона будувала все своє життя, розбитий, а сад побило вибухами.



Росіяни зруйнували будинок Клавдії / Фото 24 Каналу

Пенсіонерка жартує: тепер їй потрібні всього три речі: відновити дім, дожити до сторіччя і перемога. Останню вона вже наблизила.

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