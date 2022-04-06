Харківська ОВА рекомендує евакуюватися жителям у Барвінковому та Лозовій

6 квітня 2022 , 18:19
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Джерело:

телеграм Олега Синєгубова

Жителям міст Барвінкове та Лозова, що на Харківщині, рекомендують евакуюватися через загрозу російських обстрілів. Водночас централізованої евакуації з Харкова наразі немає.

З Харкова немає централізованої евакуації

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що на цей момент Харківська ОВА не проводить централізованих евакуаційних заходів у Харкові.

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"На сьогодні централізованих евакуаційних заходів саме у Харкові ми не проводимо. Ми щодня інформуємо про ситуацію. У разі змін – ми обов'язково будемо повідомляти!", – наголосив Синєгубов.

Евакуація на Ізюмського напрямку

Олег Синєгубов повідомив, що Харківська ОВА за погодженням ЗСУ рекомендує евакуйовувати населення у Барвінковому та Лозовій.

Евакуюватися з цих міст можна завдяки потягам.

Що стосується Ізюмського напрямку: Обласна військова адміністрація за погодженням ЗСУ дійсно рекомендує евакуйовувати населення у Барвінковому та Лозовій. Через населені пункти курсують потяги, слідкуйте за розкладом, який оголошують органи місцевого самоврядування,
– розповів глава Харківської ОВА.

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Автор: Михайло Гема