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      Харківська єпархія УПЦ заявила про вірність Московському патріархату

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      Харківська єпархія УПЦ
      Харківська єпархія УПЦ / eparchia.kharkov.ua/

      Харківська єпархія Української православної церкви засвідчила вірність православній церкві Московського патріархату та його предстоятелю Онуфрію.

      Про це повідомляє прес-служба єпархії.

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      "Духовенство, яке зібралося, разом з архієреєм засвідчило вірність канонічній Українській православній церкві та її предстоятелю Блаженному митрополиту Київському та всієї України Онуфрію", – йдеться у повідомленні.

      Зазначається, що Онуфрій 1 жовтня очолив збори настоятелів міських храмів та керівників відділів Харківської єпархії.

      Додамо, що до Верховного суду України подали три позови щодо скасування постанови Верховної Ради про підтримку звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха про надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Історія православної церкви: дивіться відео

      Теги: Новини політики Новини України Новини Харкова Релігія УПЦ МП Єдина помісна церква
      Джерело: 24 Канал
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