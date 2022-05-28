Харківський напрямок: росіяни обстрілювали місцевих і почали дистанційне мінування

На Харківському напрямку росіяни не наступали. Проте вони обстрілювали мирних жителів та дистанційно мінували територію.

Російські окупанти обстріляли цивільні райони біля Тернової, Прудянки, Руських Тишок, Кутузівки, Варварівки, Петрівки, Михайлівки, Коробочкиного. Про це повідомили в Генштабі 28 травня.

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Окупанти обстріляли Харківщину

На Харківському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру. Проводив дистанційне мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони,

– мовиться в повідомленні.

Ситуація фронті станом на ранок 28 травня

На Волинському та Поліському напрямках білоруські угруповання підсилили маневровими групами радіоелектронної боротьби. Біля Лунінця Брестської області переміщено дивізіон ОТРК "Іскандер-М". Існує загроза ракетних ударів з Білорусі.

На Сіверському напрямку суттєвих змін немає. На Слобожанському напрямку ворог обстрілює позиції українських військових.

На Слов'янському напрямку ворог обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районах Студенок, Святогірськ, Богородичне, Карнаухівка і Вірнопілля.

На Донецькому напрямку ворог намагається вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення на Бахмутському напрямку. Також російські загарбники штурмували район населених пунктів Нагірне, Василівка, Комишуваха та Відродження. Ці території вони обстрілювали з артилерії та мінометів.

На Авдіївському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру біля Новобахмутівки, Новоселівки Другої, Веселого, Авдіївки, Пісків та Красногорівки. Окрім того, російські окупанти завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах Яковлівки, Авдіївки, Веселого і Кам'янки.

На Донецькому напрямку загарбники активно наступають, намагаються закріпитись в районі Лиману.

На Курахівському напрямку росіяни обстрілювали позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру поблизу Мар'їнки, Мисливського і Павлівки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Времівка, Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське та інших. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Ольгівського.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються утримати зайняті позиції та працюють над фортифікаційним обладнанням позицій третього рубежу оборони.

У Росії тривають заходи прихованої мобілізації. У Воронезькій області триває підготовка резервістів.

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