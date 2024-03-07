У Харківській області проведуть примусову евакуацію у 18 населених пунктах: кого це стосується

У Харківській області на Раді оборони 7 березня ухвалили нове важливе рішення. Воно стосується примусової евакуації з низки населених пунктів у прифронтовій зоні.

Евакуація стосуватиметься дітей з батьками чи супровідниками. Це стосується 18 населених пунктів з Вільхуватської та Великорбурлуцької громад.

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Примусову евакуацію оголосили з 18 населених пунктів

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що у перелік населених пунктів, звідки примусово евакуйовуватимуть родини з дітьми увійшло 7 сіл Великобурлуцької громади та 11 сіл Вільхуватської громади.

Людей примусово евакуйовуватимуть з таких населених пунктів:

Великобурлуцька громада: Андріївка, Катеринівка, Малий Бурлук, Рогозянка, Садовод, Стецьківка, Шевченкове;

Вільхуватська громада: Анискине, Вільхуватка, Водяне, Грачівка, Довгеньке, Зарубинка, Лобанівка, Миколаївка, Нефідівка, Устинівка, Чорне.

Окрім того, за словами Синєгубова, проводитиметься обов'язкова евакуація людей з 57 населених пунктів Куп'янського району. Посадовець наголосив, що це рішення ухвалили через постійні російські обстріли прикордоння Харківської області.

Насамперед маємо думати про безпеку наших дітей, тож закликаємо дорослих не перешкоджати евакуаційним заходам. На сьогодні маємо інформацію щодо проживання 110 неповнолітніх у Великобурлуцькій громаді та щодо 51 дитини в Вільхуватській громаді,

– зазначив Синєгубов.

Він наголосив, що всіх евакуйованих місцева влада забезпечить житлом та гуманітарною, первинною медичною та психологічною допомогою. Також він наголосив, що евакуйованим нададуть фінансову підтримку, а фахівці допоможуть в оформленні довідки внутрішньо переселеної особи.

Евакуацію запровадили й в Донецькій області

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України зазначили, що через безпекову ситуацію у чотирьох населених пунктах Донецької області запроваджено примусову евакуацію дітей.

Це питання розглянули на черговому засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Учасники Координаційного штабу одноголосно підтримали проведення примусової евакуації дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донецької області. Загалом планується евакуювати 28 дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками,

– зауважили у міністерстві.

У Мінреінтеграції переконали, що у більш безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супровідними особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, фінансовою та гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.

Зверніть увагу! У Мінреінтеграції нагадали, що евакуація українців з населених пунктів здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати у месенджери за номером: + 38 096 078 84 33.