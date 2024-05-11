Наступ росіян у Харківській області: у ЗСУ назвали головну мету ворога

Російська армія активізувалася із наступом на півночі Харківської області. Там ворог має на меті відтягнути сили й резерви українських Сил оборони на нову локацію.

Про це в етері національного марафону розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. Він наголосив, що ЗСУ наразі на північ Харківської області залучають резерви для протидії ворожим намірам, передає 24 Канал.

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У ЗСУ окреслили мету і дії окупантів

Тимочко зазначив, що ворог, окрім півночі Харківщини, зараз посилив наступальні дії в районі Куп'янська та на Бахмутському напрямку.

Вони (росіяни – 24 Канал) бачать, що не можуть досягти серйозного успіху на півдні. Звичайно ж, для того, щоб ЗСУ не могли посилити свої ресурси на будь-якому з цих напрямків та провести активну наступальну операцію по будь-якій лінії фронту,

– пояснив голова Ради резервістів.

Сержант зауважив, що коли з'являється додаткова точка ведення бойових дій, то працюють стандартні військові протоколи. Вони вимагають, що війська, які залучені безпосередньо на полі бою, обов'язково повинні мати резерви.

"І ось коли з'являється додаткова лінія в межах 10 – 20 кілометрів залежно від задуму, звичайно що на цьому напрямку, окрім військ, які безпосередньо перебувають на лінії ведення боїв, створюється ситуація, яка потребує посилення логістики та залучення резервів, що призводить до збільшення військового складу", – розповів Тимочко.

Яка ситуація на Харківському напрямку зараз