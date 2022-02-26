Харківський центр крові функціонує: працюють у підвалі

Харківський обласний центр крові повністю функціонує. Все обладнання працює, але заготівлю крові перенесли у підвал.

Ми повністю забезпечуємо усі медзаклади області. Про це заявив директор центру Вадим Яворський.

Важливо Люди прибувають постійно, – у центрах крові в Києві великі черги

За його словами, донорів вже приймають.

Донори до нас ідуть, ми вже приймаємо донорів...Їх достатньо, але хай ще ідуть,

– каже Яворський.

Колектив потребує води та їжі

За словами директора, всі будівлі по колу були обстріляні. Каміння ціле, але стіни повивалювалися.

Колектив ночував у центрі. Яворський наголосив, що у центрі постійно перебувають близько 50 людей. Їм потрібні вода і їжа.