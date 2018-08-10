Харківський "Металіст" хоче повернутися в Прем'єр-лігу
Харківський "Металіст 1925", який виступає у Першій лізі, збирається подати до Федерації футболу документи на проходження атестації в Прем’єр-лігу.
Клуб відправив офіційного листа президентові Професіональної футбольної ліги України Сергію Макарову, повідомляє офіційний сайт "Металіста 1925".
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У листі, підписаному генеральним директором "Металіст 1925" Володимиром Лінке вказано, що клуб у відповідні строки почне процедуру атестації у ФФУ.
"Керівництво вживає всіх необхідних заходів для проходження клубом процедури атестації для футбольних клубів Прем’єр-ліги України на спортивний сезон 2019/2020 рр. в контексті всіх п’яти критеріїв системи атестації футбольних клубів Прем’єр-ліги України", – йдеться у листі.
Нагадаємо, "Металіст 1925" виступає у Першій лізі, де після 3-х турів займає 5-у сходинку турнірної таблиці.
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