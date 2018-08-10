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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Харківський "Металіст" хоче повернутися в Прем'єр-лігу

87 Читать новость на русском
ФК "Металіст 1925"
ФК "Металіст 1925"

Харківський "Металіст 1925", який виступає у Першій лізі, збирається подати до Федерації футболу документи на проходження атестації в Прем’єр-лігу.

Клуб відправив офіційного листа президентові Професіональної футбольної ліги України Сергію Макарову, повідомляє офіційний сайт "Металіста 1925".

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У листі, підписаному генеральним директором "Металіст 1925" Володимиром Лінке вказано, що клуб у відповідні строки почне процедуру атестації у ФФУ.

"Керівництво вживає всіх необхідних заходів для проходження клубом процедури атестації для футбольних клубів Прем’єр-ліги України на спортивний сезон 2019/2020 рр. в контексті всіх п’яти критеріїв системи атестації футбольних клубів Прем’єр-ліги України", – йдеться у листі.

Нагадаємо, "Металіст 1925" виступає у Першій лізі, де після 3-х турів займає 5-у сходинку турнірної таблиці.

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Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
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