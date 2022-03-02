Харків'яни – тримайтесь: в УЗ пообіцяли набагато більше вагонів для евакуації
2 березня 2022 , 21:37Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Харків'ян евакуйовують з міста через безперервні обстріли російськими військовими. На вокзалі скупчилося багато людей, які намагаються покинути місто.
Кількість вагонів збільшать 3 березня
В Укрзалізниці звернулися до харків'ян, закликавши місцевих "триматися". В УЗ повідомили, що готують набагато більше вагонів для евакуації населення.
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Повідомляється, на 3-е березня готують більше вагонів з усієї країни. Водночас 2-го березня з Харкова мали виїхати 3 потяги Hyundai:
- о 20:15
- о 20:30
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Зауважимо, що російський ворог жорстоко розправляється з мирним населенням України. Окупанти б'ють вогнем харків'ян на пероні вокзалу.
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