Харків'яни – тримайтесь: в УЗ пообіцяли набагато більше вагонів для евакуації

2 березня 2022 , 21:37
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Джерело:

Укрзалізниця

Харків'ян евакуйовують з міста через безперервні обстріли російськими військовими. На вокзалі скупчилося багато людей, які намагаються покинути місто.

Кількість вагонів збільшать 3 березня

В Укрзалізниці звернулися до харків'ян, закликавши місцевих "триматися". В УЗ повідомили, що готують набагато більше вагонів для евакуації населення.

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Повідомляється, на 3-е березня готують більше вагонів з усієї країни. Водночас 2-го березня з Харкова мали виїхати 3 потяги Hyundai:

  • о 20:15
  • о 20:30
  • о 22:15

Зауважимо, що російський ворог жорстоко розправляється з мирним населенням України. Окупанти б'ють вогнем харків'ян на пероні вокзалу.


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Автор: Михайло Гема