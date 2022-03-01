Україна понад усе, – харків'яни записали звернення до росіян на зруйнованій площі Свободи

Мешканці Харкова вийшли на площу Свободи з українською символікою й записали звернення до росіян. Вони закликали їх подивитися, які жахи коїть їхня армія.

Відповідні кадри опублікував у мережі журналіст Ян Доброносов. Люди зібралися на площі Свободи, по якій окупанти завдали удару крилатою ракетою класу "Калібр".

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Місцеві мешканці звернулися до росіян: "Подивіться, що ви, бл*ть, робите. Центр міста, площа! Ми гуляли тут, свята відзначали. Подивіться, що у нас відбувається, скільки загиблих. Зупиніться, виходьте, поки не пізно, у себе там. Душіть цю тварь".

Російська ракета – йди нах*й, російський військовий корабель – йди нах*й! Слава Україні, Героям слава! Україна – понад усе. Смерть ворогам,

– додали вони.

Що відбувається у Харкові

Вночі проти 1 березня російські загарбники нещадно обстрілювали Харків. На вулицях – провалля від снарядів, десятки зруйнованих будинків та обгорілих авто.

Близько 08:00 ворог завдав ракетного удару по майдану Свободи. У мережі показали моторошні кадри зсередини обласної держадміністрації.

За інформацією ДСНС, щонайменше 10 людей загинули, понад 20 – т равмовані. Зруйнована повністю сходова клітина та частково коридори на усіх поверхах ОДА.

равмовані. Зруйнована повністю сходова клітина та частково коридори на усіх поверхах ОДА. Президент Зеленський наголосив, що російська ракета у центрі Харкова – це відвертий терор. Після цього удару Росію мають визнати державою-терористом.

Харків'яни звернулися до росіян: дивіться відео





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