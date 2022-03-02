Харків'яни згадують місто до війни: щемливе відео

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати Харків. Під прицілом орків не військові об'єкти, а спальні райони, а також лікарні та школи.

Агресор завдає нищівних ударів по місту, залишаючи лише уламки. Самі ж харків'яни ностальгують та згадують, яке було місто до війни.

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Вони сповіваються знову побачити його таким, як раніше. Містяни навіть оприлюднили короткий, але дуже щемливий відеоролик.

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Харківська область постійно піддається обстрілам та ракетним ударам ворога. Так, вночі 2 березня окупанти бомбардували літаками CУ-25 позиції Чугуєва та Харкова.

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Крилата ракета ворога влучила також і у будівлю міськради. Російський снаряд вдарив і у школу в Харкові.

А в обід 3 березня понад годину Харків знову потерпав від ворожих обстрілів. Вибухи чули у кількох районах одразу.

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