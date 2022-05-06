Пошуки та евакуація тіл загиблих росіян в Україні відбувається щоденно. Згідно із міжнародними нормами та правилами ведення війни, наша сторона прибирає мертвих окупантів зі своєї території. При цьому Росія відмовляється співпрацювати щодо цього питання.

Ба більше – згідно із наказом Міноборони Росії, тамтешніх загарбників ховають у братських могилах. А якщо це можливо – знищують тіла товаришів на полі бою, аби приховати докази їхньої мобілізації.

Читайте також Росіяни зосередились на Попасній, – мер пояснив, для чого це окупантам

Україна розробила покроковий порядок ексгумації тіл росіян

Відповідно до міжнародного законодавства Кабінет Міністрів України розробив та затвердив покроковий порядок здійснення пошуку ворожих тіл, їхньої ексгумації та зберігання до моменту передачі останків представникам сторони, яка розпочала війну.

Мобільна група військових журналістів з Армія Inform вирушила на Харківщину, аби на власні очі побачити, як відбувається цей процес в районах активних бойових дій.

Інформація надходить від наших військових



З Харкова знищених російських окупантів відвантажують вагонами / Фото armyinform

Як розповідає начальник відділу цивільно-військового співробітництва ЗСУ Сил оборони Харкова офіцер Вадим Лясковський, інформація надходить від наших військових. А вже потім — від місцевих мешканців, які пережили окупацію. Допомагають і небайдужі українці.

Отримуючи координати, команда міжвідомчих фахівців виїжджає в місця, де були знайдені тіла загиблих окупантів. Супутніми завданнями є перевірка даних про вірогідні локації групових поховань загарбників їхніми ж "бойовими товаришами".

Ексгумація тіл – справа не швидка



З Харкова знищених російських окупантів відвантажують вагонами / Фото armyinform

Навіть виявивши низку могил, українська сторона доставляє їхні останки у вагони-рефрижератори лише через певний термін.

Після обстеження саперами й вилучення із землі їх спочатку намагаються ідентифікувати СБУ та інші правоохоронні органи. Всі процедури документуються, що унеможливлює спекуляції фактами зі сторони росіян,

– додає Лясковський.

У перевезеннях допомагає Укрзалізниця



З Харкова знищених російських окупантів відвантажують вагонами / Фото armyinform

Укрзалізниця надала спеціальні вагони-рефрижератори. Саме ними фахівці доставляють тіла до місць тимчасового зберігання. На час проведення репортажу, додають журналісти, спецгрупа знайшла та помістила у вагон тіла 40 знищених окупантів.

Ексгумація тіл окупантів на Харківщині: дивіться відео:

Втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, станом на 6 травня загальні втрати ворога становлять орієнтовно 24 700 військових. У відомстві закликають не забувати, що це – орієнтовні цифри, оскільки під час інтенсивних бойових дій важко відслідковувати реальну картину втрат.

Водночас загарбники вдаються до хитрих трюків, щоб не стати черговими "200-ми", зокрема, за даними СБУ, вони псують паливо в танках.

Частина російських військових 35-ї армії Східного військового округу відмовляється повертатися до України. Солдати висловили протест через значні втрати серед своїх бойових товаришів.

До речі – актуальні втрати ворога: дивіться відео