У Харкові стався зсув ґрунту: загинули двоє працівників газової служби

У Харкові 4 грудня стався зсув ґрунту. На жаль, внаслідок цього загинули двоє співробітників газової служби.

За наявними даними, 4 грудня о 18:26 Служба порятунку отримала повідомлення. У ньому йшлося, що стався зсув ґрунту під час проведення аварійних робіт працівниками газової служби.

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Під ґрунтом опинилися двоє чоловіків

Як зазначили у ДСНС, у ґрунтову пастку потрапили двоє чоловіків 1981 та 1975 року народження. Сам зсув ґрунту стався на вулиці Шевченка у Харкові.

Відомо, що на місце події відправили відразу 6 одиниць рятувальної техніки, а також 32 рятувальників ДСНС. Вони намагалися оперативно відкопати чоловіків з-під землі. Втім, коли їх дістали, то вони вже не подавали ознак життя.

Через зсув ґрунту у Харкові загинули двоє чоловіків: Фото ДСНС

У ДСНС зазначають, що правоохоронці займаються встановленням усіх обставин цього трагічного випадку.

Кількома днями раніше негода вирувала на Одещині. Відомо, що співробітники ДСНС робили все можливе і неможливе, щоб рятувати зі снігової пастки людей.

Зі снігового полону врятували породіллю

Історію розповів водій 23 частини 3 пожежно-рятувального загону міста Кілія Андрій Білогруд. Він зауважив, що замітати почало 23 листопада близько 10 години. Відтак, співробітники ДСНС почали отримувати прохання про допомогу, а також повідомлення, що засипана снігом траса Одеса – Рені.

Згодом співробітники ДСНС отримали повідомлення, що по вагітну жінку їдуть медики. Тож, рятувальники супроводжували карету швидкої. Втім, машині нереально було далі проїхати.

Ми пересадили медиків до себе в машину, поїхали туди, забрали породілля і доставили до траси Одеса – Рені. І вона (вагітна жінка – 24 Канал) за декілька кілометрів від машини швидкої народила дівчинку,

– сказав рятувальник.

Він зауважив, що мама назвала новонароджену дівчинку Світланою.

А вже близько 20:30 надійшло повідомлення, що в заметі стоїть Lada Priora. У машині перебувала 2-місячна маленька дитина.

У мене теж дитина маленька – рік. А тут двомісячна дитина. Я кинув все, я прийняв таке рішення, я взяв на себе цю відповідальність. Кажу: я її витягну в будь-якому випадку, я туди доїду, чого б мені це не вартувало,

– розповів начальник групи рятувальних робіт Анатолій Стоянов.

Він з колегами сіли на "Урал" та пробилися до легковика, хоч дорога була засипана. Як з'ясувалося, тато, мама та крихітка застрягли з самого ранку. У них закінчувалося паливо, а немовля не мало що їсти. На щастя, з сім'єю все добре.