Невідомий дрон упав прямо на дитячий майданчик у Харкові

Росія знову атакує Україну "Шахедами" та безпілотниками-імітаторами. У Харкові зафіксоване падіння дрону невідомого типу.

О 19:28 на Харківщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. О 20:20 Повітряні сили повідомили, що у районі міста перебуває ворожий БпЛА, передає 24 Канал.

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Ворожий БпЛА впав на дитячий майданчик

О 20:59 стало відомо, що нові групи ударних БпЛА на Харківщині рухаються в західному напрямку.

Пізніше очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що в Індустріальному районі Харкова зафіксували падіння БпЛА невідомого типу. За словами чиновника, дрон упав на дитячий майданчик.

На щастя, через падіння БпЛА ніхто не травмувався. Профільні служби обстежують територію.

Невідомий безпілотник впав на дитячий майданчик у Харкові / Фото Олег Синєгубов

До слова, вдень 24 березня Росія завдала ракетного удару по Сумах. Внаслідок атаки постраждали 88 людей, зокрема 17 дітей.