У Харкові почастішали шлюби: "підправила статистику" й журналістка 24 каналу

В Харкові залишається важка ситуація, але, попри це, починають повноцінно працювати державні установи. Серед них РАЦС, в яких реєструють шлюби.

Про це 24 каналу повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона розповіла про молоде подружжя військових. Також й сама Анна нещодавно стала дружиною.

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Почуття, що перевірені війною

Український військовий Михайло та військова медикиня Олена були в Харкові сусідами, але познайомились вже під час війни – у військкоматі.

Влітку у них відбулась перша зустріч, і ось вони вже чоловік і дружина. За їх словами, зараз по іншому все це відчувається, і близькість людини сьогодні цінується більше, ніж в мирний час,

– підкреслила кореспондентка Анна Черненко.

Михайло служить на найтяжчому напрямку фронту – у Бахмутському районі. Його дружина – військова медикиня, не виключає, що так само поїде туди служити, щоб бути ближче до чоловіка.

"Ось такі почуття, перевірені війною", – наголосила Черненко.

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Сімей побільшало

За її словами, зараз у Харкові укладається дуже багато шлюбів. У ті дні, в які працюють РАЦС, встигають розписати близько 15 пар.

"Це при тому, що мається на увазі "шлюб за годину", а не такі красиві церемонії, як у Михайла та Олени, дати проведення яких визначаються заздалегідь. Отже, сімей стає більше, і така наша міцність так само буде наближати нашу перемогу", – мовить кореспондентка.

"Хоч щось в цьому році буде хороше"

Михайло та Олена також поділилися своїми думками та враженнями під час церемонії та згадали, як познайомились.

Я ніколи не планувала своє весілля, ніколи не мріяла про нього. А воно ось як. Воєнний час, мабуть, якось інакше цінуєш життя і все, що відбувається,

– розповіла Олена.

За її словами, коли Михайло не на нулі, то можна хоч раз на день з ним поспілкуватись, а коли він там, то зв'язку немає.

Михайло ж розповів, що вперше побачивши свою майбутню дружину, зрозумів, що вона та сама – єдина.

Після знайомства минуло зовсім мало часу, як кажуть, якщо твоє, треба брати відразу,

– наголосив він.

Михайло додає, що "хоч щось у цьому році буде хороше".

Анну Черненко також долучилась

Кореспондентка 24 каналу Анна Черненко також зробила свій внесок у статистику шлюбів у Харкові: нещодавно вона стала дружиною. 24 канал щиро вітає Анну і її чоловіка з цією подією!



Анна Черненко стала дружиною / Скриншот з відео

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