Чоловік погрожував підірвати гранату в торговому центрі Харкова

У Харкові затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату. Зловмисник виявився вже неодноразово засудженим.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацполіцію Харківської області.

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Правоохоронці затримали зловмисника

У Національній поліції повідомили, що на території одного з торгівельних комплексів у місцевого мешканця виник конфлікт з незнайомцем. Чоловік пішов додому та повернувся з більш "вагомим аргументом" – гранатою Ф-1.

33-річний порушник, тримаючи у руках гранату Ф-1 та запал до неї, погрожував присутнім її підірвати,

– пояснили співробітники поліції.

Зловмисника затримали оперативники Харківського районного управління поліції № 2 спільно з працівниками патрульної поліції. Правоохоронці зазначили, що порушником виявився неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів місцевий мешканець. У нього вилучили ще одну гранату.

Чоловіку повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та хуліганство.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, що в Ніжині Чернігівської області на території парку у Ніжині пролунав вибух. Тоді нетверезий чоловік підірвав гранату, кинувши її в бік дерев. Його затримали на місці.