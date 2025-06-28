Чоловік погрожував підірвати гранату в торговому центрі Харкова
- У Харкові затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату в торговому центрі; зловмисник виявився неодноразово засудженим.
- Чоловіку повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та хуліганство, що передбачає покарання до семи років позбавлення волі.
- Поліція вилучила в нього гранату Ф-1 та ще одну гранату, затримання здійснили оперативники спільно з патрульною поліцією.
У Харкові затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату. Зловмисник виявився вже неодноразово засудженим.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацполіцію Харківської області.
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Правоохоронці затримали зловмисника
У Національній поліції повідомили, що на території одного з торгівельних комплексів у місцевого мешканця виник конфлікт з незнайомцем. Чоловік пішов додому та повернувся з більш "вагомим аргументом" – гранатою Ф-1.
33-річний порушник, тримаючи у руках гранату Ф-1 та запал до неї, погрожував присутнім її підірвати,
– пояснили співробітники поліції.
Зловмисника затримали оперативники Харківського районного управління поліції № 2 спільно з працівниками патрульної поліції. Правоохоронці зазначили, що порушником виявився неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів місцевий мешканець. У нього вилучили ще одну гранату.
Чоловіку повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та хуліганство.
Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк до семи років.
Нагадаємо, що в Ніжині Чернігівської області на території парку у Ніжині пролунав вибух. Тоді нетверезий чоловік підірвав гранату, кинувши її в бік дерев. Його затримали на місці.