Йшов майже рік війни: у Харкові чоловік запустив феєрверк, щоб "вразити дівчину"

У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який запускав феєрверки у дворі житлового будинку. Він розповів правоохоронцям, що так він хотів вразити дівчину.

14 лютого близько 20:00 до поліції Харкова надійшов виклик про те, що на вулиці Валентинівській у дворі житлового будинку невідомі запускають феєрверки. Правоохоронці негайно прибули на місце.

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Хотів здивувати кохану

Обстеживши прибудинкову територію, правоохоронці виявили чоловіка, поруч з яким лежали залишки використаних феєрверків.

Чоловік зізнався правоохоронцям, що він запускав феєрверки, аби вразити дівчину. Ймовірно, що так він хотів привітати її з Днем закоханих.

Місцеві телеграм-канали опублікували відео, де видно та чути феєрверки.

У Харкові чоловік запускав феєрверки: дивіться відео

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Наразі слідчі встановлять всі обставини події.

Під час воєнного стану феєрверки заборонені

Нагадаємо, що під час воєнного стану в Україні заборонено продаж та користування піротехнічними засобами. Першочергово ці зміни вирішили ввести через те, що багато українців тікали від вибухів, чули їх та були налякані.

Першочергово ці зміни вирішили ввести через те, що багато українців тікали від вибухів, чули їх та були налякані. Зазначимо, що російські вояки досить часто обстрілюють Харків. Останній ракетний обстріл був ввечері 11 лютого. Через атаки ворога пошкоджено одне з підприємств.

Правопорушників, які ігноруватимуть обмеження будуть притягуватися, як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Також поліцейські разом з іншими профільними службами перевірятимуть дотримання законодавства щодо реалізації піротехніки на ринках та у роздрібно-торговельних мережах.

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти у Подільському районі. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п’яти років, додали правоохоронці.

Правоохоронці нагадують, що на Харківщині суворо заборонено використання піротехнічних засобів, незалежно від класу.