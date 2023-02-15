Йшов майже рік війни: у Харкові чоловік запустив феєрверк, щоб "вразити дівчину"
У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який запускав феєрверки у дворі житлового будинку. Він розповів правоохоронцям, що так він хотів вразити дівчину.
14 лютого близько 20:00 до поліції Харкова надійшов виклик про те, що на вулиці Валентинівській у дворі житлового будинку невідомі запускають феєрверки. Правоохоронці негайно прибули на місце.
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Хотів здивувати кохану
Обстеживши прибудинкову територію, правоохоронці виявили чоловіка, поруч з яким лежали залишки використаних феєрверків.
Чоловік зізнався правоохоронцям, що він запускав феєрверки, аби вразити дівчину. Ймовірно, що так він хотів привітати її з Днем закоханих.
Місцеві телеграм-канали опублікували відео, де видно та чути феєрверки.
У Харкові чоловік запускав феєрверки: дивіться відео
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Наразі слідчі встановлять всі обставини події.Важливо! Правоохоронці нагадують, що на Харківщині суворо заборонено використання піротехнічних засобів, незалежно від класу.
Під час воєнного стану феєрверки заборонені
- Нагадаємо, що під час воєнного стану в Україні заборонено продаж та користування піротехнічними засобами. Першочергово ці зміни вирішили ввести через те, що багато українців тікали від вибухів, чули їх та були налякані.
- Зазначимо, що російські вояки досить часто обстрілюють Харків. Останній ракетний обстріл був ввечері 11 лютого. Через атаки ворога пошкоджено одне з підприємств.
- Правопорушників, які ігноруватимуть обмеження будуть притягуватися, як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Також поліцейські разом з іншими профільними службами перевірятимуть дотримання законодавства щодо реалізації піротехніки на ринках та у роздрібно-торговельних мережах.
- У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти у Подільському районі. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п’яти років, додали правоохоронці.