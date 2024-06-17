У Харкові пролунала серія вибухів: чим атакував ворог
17 червня 2024, 21:54Читать новость на русском
У Харкові пролунали вибухи. Повітряні сили повідомили, що російські загарбники атакували керованими авіаційними бомбами.
Вибухів було декілька. Журналісти повідомили про них орієнтовно о 21:52 17 червня, пише 24 Канал.
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Що відомо про вибухи в Харкові
Повітряну тривогу в Харківській області оголосили орієнтовно о 20:08 17 червня.
У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста,
– написало Суспільне.
Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 21:55 17 червня повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
Станом на вечір 17 червня влада області та міста не повідомила ще про наслідки удару росіян.
Росія вдарила по багатоповерхівці в Харкові
- Росія у ніч проти 31 травня атакувала житлову багатоповерхівку в Новобаварському районі Харкова. На жаль, вороги вбили 9 людей.
- Внаслідок удару ворога загинули четверо жінок 39, 68, 74 та 86 років та чоловіки віком 52, 64, 41 та 28 років. Ще одну загиблу людину намагались ідентифікувати.
- Відомо, що окупанти атакували, ймовірно, ракетами С-300. Вони влучили в п'ятиповерховий житловий будинок та частково зруйнували з 3 по 5 поверхи, виникла пожежа.