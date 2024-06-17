У Харкові пролунала серія вибухів: чим атакував ворог

У Харкові пролунали вибухи. Повітряні сили повідомили, що російські загарбники атакували керованими авіаційними бомбами.

Вибухів було декілька. Журналісти повідомили про них орієнтовно о 21:52 17 червня, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи в Харкові

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили орієнтовно о 20:08 17 червня.

У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста,

– написало Суспільне.

Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 21:55 17 червня повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Станом на вечір 17 червня влада області та міста не повідомила ще про наслідки удару росіян.

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