У Харкові чули серію вибухів

Росіяни продовжують обстрілювати прифронтові міста. На жаль, цього разу під ударом вкотре опинився Харків.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що під час вибухів в регіоні лунала повітряна тривога.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Вдень, 25 червня, орієнтовно о 15:56 пролунав сигнал повітряної тривоги для Харківської області. Трохи менше ніж через годину, о 16:33, кореспонденти Суспільного повідомили про низку вибухів у місті.

У Харкові було чутно серію вибухів,

– йдеться у повідомленні.

Відповідну інформацію у своєму телеграм-каналі підтвердив також і міський голова Ігор Терехов. Він звернувся до місцевих мешканців із закликом бути обережними.

Зауважимо, що напередодні Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб у Харківській області.

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Вранці цього ж дня росіяни також обстріляли Харківську область. Водночас міський голова Харкова Ігор Терехов тоді повідомив, що у місті є прильоти.

Згодом він додав, що окупанти вдарили по житловій забудові одного з найбільших районів міста. За попередньою інформацією, загиблих та жертв внаслідок удару немає.