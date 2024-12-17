У Харкові чули вибухи: яка загроза для міста

У Харкові ввечері 17 грудня пролунали вибухи. До цього по всій області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Тривогу по всій Харківській області оголосили о 18:51. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Уже о 19:46 військові написали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Самі вибухи у Харкові почули близько 20:39, про що і написало Суспільне.

"У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста", – написали кореспонденти.

Наразі ні в мерії, ні в ОВА не коментували наслідки вибухів у Харкові. Повітряна тривога в Харківській області станом на 20:49 все ще триває.

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