У Харкові двічі пролунали вибухи

У деяких областях України оголосили повітряну тривогу, харків'яни чули вибухи. 24 Канал зібрав, що відомо про вибухи в Харкові зараз.

Зранку була тривога в низці областей через балістику, вибухи лунали в Миргороді.

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Що відомо про тривогу та вибухи у Харкові зараз

Про те, що в Харкові лунають вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного о 18:30. За кілька хвилин стало відомо про повторні вибухи.

До того Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття,

– написали там.

На жаль, від інформування про балістику до вибухів у Харкові пройшло всього декілька хвилин. Харківщина – прикордонна область, тож потерпає від ворожої авіації.

Моніторингові канали припустили, що окупанти били балістикою з Курська. Проте офіційної інформації щодо цього немає. Ми доповнимо цю новину, якщо з'являться деталі.

Ситуація стрімко змінюється

Близько шостої вечора в області оголосили про ракетну небезпеку. Вона тривала близько десяти хвилин, утім, ПС зауважили, що є активність ворожої тактичної авіації.

Згодом Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Харківщині в бік Полтавщини.

О 18:52 на Харківщині дали відбій по балістиці, як і майже по всій Україні. Та вже о 18:57 тривогу оголосили знову. Червоні ще дві області – Сумська та Запорізька.

Якщо у вашій області тривога – не наражайте себе на небезпеку! Будьте в укритті!