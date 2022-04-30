У Харкові чути вибухи: місцевим слід бути максимально обережними

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у Харкові станом на 01:45 30 квітня лунають вибухи. Місцевим жителям варто бути максимально обережними.

Окрім того, упродовж останніх годин у мережі опублікували інформацію про звуки вибухів біля Миколаєва, Херсона та Запоріжжя. Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.

Зауважте ЗСУ вибили окупантів із села Руська Лозова: саме з нього гатили по Харкову

У випадку ракетних ударів місце влучання за жодних обставин не можна фотографувати або знімати на відео.

Якою була ситуація на Харківщині 29 квітня

Українським захисникам та захисницям вдалося звільнити село Руська Лозова. Це – стратегічно важливий населений пункт. Саме звідти російські окупанти гатили по Харкову. Мовиться про цивільну інфраструктуру та житлові масиви міста. Станом на 29 квітня Руська Лозова – повністю під контролем українських військових.

Завдяки цій перемозі харків'яни убезпечені від подальших обстрілів російської артилерії з північної сторони Харкова.

Окрім того, українським героям вдалося евакуювати понад 600 місцевих жителів. Під час російської окупації вони були заручникам ворога.

У Міноборони України повідомили, що ЗСУ вдається звільняти населені пункти на Слобожанському напрямку. На Сході та Півдні тривають бої.

Російські окупанти намагаються наступати на Ізюмському напрямку. У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог наводить додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець. Росіяни роблять це, аби перекинути додаткові війська на напрямку.

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Звуки вибухів, які почули на території Харківщині, можуть бути результатом роботи української ППО.