У Харкові пролунали вибухи: агресор завдає ударів

Вдень 12 травня у Харкові пролунали вибухи. Російські загарбники знову завдають ударів.

Вибухи в Харкові підтвердила поліція та очільник ОВА. Місцевих жителів закликали бути обережними й перебувати в укриттях, передає 24 Канал.

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Що вже відомо про чергову російську атаку на Харків

оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі

Тривогу в Харківській області оголосили ще о 14:26. Близько 15 години Повітряні сили попередили про значну активність російської тактичної авіації на Північно-Східному та Південному напрямках, а ще активність розвідувальних БпЛА.

О 16:12 поліція Харківської області повідомила, що в Харкові чути вибухи. Також правоохоронці закликали не залишати укриття до відбою тривоги.

Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102. Не викладайте фото та відео влучать. Не допомагайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей,

– наголосили в поліції.

Очільник ОВА звернувся до жителів Харкова й передмістя. Закликав бути обережними.

Окупанти завдають ударів,

– підкреслив Олег Синєгубов.

Зауважимо, що моніторингові спільноти о 16:30 написали про три розвідувальні БпЛА в Харківській області.

Зверніть увагу! Вдень 12 травня бійці Путіна також атакували Сумську область. В ОВА повідомили, що агресор завдав ракетного удару по околиці Сум. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Попередньо, минулося без жертв.