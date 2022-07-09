Окупанти завдали ракетного удару по житловому району Харкова: повітряної тривоги не було

Ранок 9 липня неспокійний для мешканців Харкова. У місті чутно вибухи, хоч про повітряну тривогу оголошення не було. Згодом з'явилась інформація про ракетний "приліт".

Про вибухи у Харкові повідомили місцеві кореспонденти. Невдовзі стало відомо, що це міг бути ракетний удар.

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Ворог завдав ракетного удару

О 10:24 вибухи у Харкові прокоментував глава ОВА Олег Синєгубов. Він зауважив, що, за попередньою інформацією, ворог атакував один із житлових районів міста ракетами. Високопосадовець підкреслив, що наразі на місці події працюють рятувальники, медики, а також правоохоронці.

Шановні харків'яни, максимально обмежте перебування на вулицях міста. Російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення. Будьте обережні, перебувайте у безпечних місцях!

– закликав він.

О 10:54 Олег Синєгубов повідомив додаткову інформацію щодо ракетного обстрілу Харкова. Він зазначив, що 4 людини зазнали легких поранень внаслідок атаки ворога. Про це свідчать дані обласного Центру екстреної медичної допомоги.

Ризик атак усе ще високий

Слід розуміти, що ризик ракетних, а також артилерійських атак усе ще дуже високий. Тож надзвичайно важливо не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. Щойно відповідне повідомлення надійшло – вирушайте негайно до укриття. Залишатись там слід доти, поки не буде сигналу про відбій.

Не менш важливо робити все для того, щоб не бути спільником ворога. Тож ні в якому разі не фотографуйте та не знімайте на відео роботу ППО, або "прильоти". Якщо ж ви це таки зняли, то не викладайте у мережі. Це зменшить можливість ворога корегувати вогонь.

Окупанти зранку обстріляли Кривий Ріг

Неспокійним був ранок для мешканців Кривого Рогу. російські військові атакували його з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він підкреслив, що окупанти продовжують терор українських міст і сіл.

Ворог відкрив вогонь по Інгулецькому району Кривого Рогу. Резніченко наголосив на тому, що окупанти навмисне атакували саме житлові квартали. На жаль, не минулось без жертв і постраждалих. Мовиться про 41-річну жінку, в котрої росіяни забрали життя. Також до лікарні потрапили тато з донькою. У чоловіка – травми середньої тяжкості, а от його донька наразі перебуває в операційній. За її життя борються медики.

Невдовзі глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул поділився черговими деталями атаки. Він зауважив, що по місту ворог випустив 10 ракет з РСЗВ "Торнадо-С". Били росіяни з відстані понад 70 кілометрів – з району між Новорайськом і Костиркою.

Що стосується загиблої, то нею виявилась кухарка з місцевого дитячого садка. Вона саме йшла на роботу, коли ворог атакував Кривий Ріг.

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