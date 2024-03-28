У Харкові чутно повторні вибухи
У Харкові вдень 28 березня було чутно звуки вибухів. Ймовірно, вони лунали за межами міста.
Про це заявляють журналісти Суспільного. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.
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У Харкові чули вибухи
У Харкові та області о 13:26 оголосили повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. У Повітряних силах попередили, що існує загроза застосування авіаційних засобів ураження. Також існувала ракетна небезпека для Дніпропетровської та Запорізької областей, однак о 14:58 для цих областей пролунав відбій.
О 14:57 у Харкові почули вибухи. Ймовірно, вони були за межами міста.
Наразі офіційно Харківська ОВА не коментувала, що стало причиною вибухів.
Близько о 15:30 у Харкові знову чули вибухи. Ймовірно, вони також лунали за межами міста.
Як повідомляють журналісти Суспільного, за межами Харкова близько о 15:50 пролунав вже третій вибух.
Ворог атакував Харків уночі
У ніч проти 28 березня окупанти не полишали терору Харківщини. Так, під ударом опинився Київський район міста. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку – вибито шибки.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
Окупанти також не припиняють атакувати Одещину
- Російські військові не полишають атак на Одесу та область. Так, пізно ввечері 27 березня окупанти атакували Одещину ракетами Х-22 та протирадіолокаційною Х-31П. Як повідомили у Силах оборони Півдня, ворожі цілі втратили бойову спроможність над акваторією Чорного моря.
- Після цього окупанти запустили в напрямку Одеси 2 дрони-камікадзе типу "Шахед". Ворог планував завдати удару по енергетичних об'єктах, однак сили ППО збили ударні безпілотники.
- Зранку 28 березня ворог вкотре намагався завдати точкового удару. Так, з тактичної авіації російські військові запустили керовану авіаційну ракету. Сили ППО збили її над акваторією Чорного моря. Про жертв та постраждалих інформація не надходила.