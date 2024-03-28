У Харкові чутно повторні вибухи

У Харкові вдень 28 березня було чутно звуки вибухів. Ймовірно, вони лунали за межами міста.

Про це заявляють журналісти Суспільного. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.

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У Харкові чули вибухи

У Харкові та області о 13:26 оголосили повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. У Повітряних силах попередили, що існує загроза застосування авіаційних засобів ураження. Також існувала ракетна небезпека для Дніпропетровської та Запорізької областей, однак о 14:58 для цих областей пролунав відбій.

О 14:57 у Харкові почули вибухи. Ймовірно, вони були за межами міста.

Наразі офіційно Харківська ОВА не коментувала, що стало причиною вибухів.

Близько о 15:30 у Харкові знову чули вибухи. Ймовірно, вони також лунали за межами міста.

Як повідомляють журналісти Суспільного, за межами Харкова близько о 15:50 пролунав вже третій вибух.

Ворог атакував Харків уночі

У ніч проти 28 березня окупанти не полишали терору Харківщини. Так, під ударом опинився Київський район міста. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку – вибито шибки.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

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