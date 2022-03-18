У Харкові досі не можуть ліквідувати пожежу на ринку "Барабашово" після обстрілу росіян

Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові напередодні спалахнула пожежа на ринку "Барабашово". Станом на ранок 18 березня займання там все ще не ліквідували.

Рятувальники продовжують боротися зі вогнем на ринку "Барабашово". У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що ліквідація пожежі станом на 07:00 все ще триває.

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Займання на "Барабашово" все ще гасять

У результаті обстрілу загорілись торгові павільйони у різних місцях ринку. На місці працює 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та приблизно 100 рятувальників.

Площа пожежі становить приблизно 7 гектарів. Горять торговельні павільйони. Окрім того, частково пошкоджені 2 житлових будинки.

Усі зусилля підрозділів служби порятунку направлені на недопущення розповсюдження полум'я на житловий сектор та інші суміжні об'єкти. Загалом надзвичайники вберегли від вогню понад 10 житлових будинків.



У Харкові все ще ліквідовують пожежу на "Барабашово" / Фото ДСНС

Під час гасіння пожежі росіяни повторно обстріляли ринок. Внаслідок нападу 2 рятувальників отримали численні осколкові поранення. Їх негайно доставили в лікарню. На жаль, під час госпіталізації один із них загинув від отриманих травм.



Вогонь охопив площу у 7 гектарів / Фото ДСНС

Нагадаємо, виклик до рятувальників через пожежу на найбільшому ринку Східної Європи "Барабашово" надійшов 17 березня приблизно о 14:00.

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