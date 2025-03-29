У Харкові дрон влучив у приватний будинок: там загинула людина

Росіяни кілька разів поспіль вдарили по Харкову дронами-камікадзе типу "Шахед". Один з ворожих безпілотників атакував цивільну інфраструктуру, є жертва

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова і керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Які наслідки атаки на Харків

Спершу місцева влада оприлюднила інформацію про удари по району житлової забудови. Олег Синєгубов повідомив про двох постраждалих внаслідок атаки, зазначивши, що необхідні служби виїхали на місце влучання.

Пізніше він уточнив про влучання ворожого безпілотника в приватний будинок.

Одна людина загинула, один – поранений,

– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.