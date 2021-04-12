На вулиці 23 серпня біля супермаркету "Клас" у Харкові загорівся автобус. Всередині нього були пасажири. Однак їх вчасно вивели, тому ніхто не постраждав. Очевидці опублікували фото та відео з місця події.

Це трапилося зранку 12 квітня. На місці працювали 2 відділення пожежників.

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Детальніше про інцидент

На відео, які опублікували в мережі, видно, що автобус огорнув густий білий дим. Він йшов із передньої частини кузова.



Харківська маршрутка димиться / Фото телеграм-канал "ХС | Харьков"

У головному управлінні ДСНС Харківщини в коментарі 24 каналу розповіли, що пожежа трапилася через коротке замикання проводки в моторі транспорту. До надзвичайників звернулися приблизно о 8:30.



Пожежники на місці події / Фото телеграм-каналу "Труха"

Коли всіх пасажирів евакуювали з салону, вогонь почав гасити вогнегасником водій. Це допомогло запобігти поширенню полум'я в салон.

Гасіння автобуса в Харкові: відео телеграм-каналу "Веха"

Згодом туди прибули пожежники та за 30 хвилин повністю погасили вогонь. Після цього автобус ще певний час стояв на місці. У нього побіліла фарба капоту й бампера.

Водій із вогнегасником: відео телеграм-каналу "Труха"

Зверніть увагу! У Дніпрі на Михайлівському проспекті зранку 24 березня задимівся тролейбус, який курсував за 3 маршрутом. Водія швидко зреагував і взяв вогнегасник, тому серйозних наслідків не було.

Розташування супермаркету "Клас", біля якого трапилася пожежа / Карта Google