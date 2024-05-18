У Харкові та на Сумщині чули вибухи: чим ударив ворог

На жаль, Росія увечері 18 травня атакувала одразу дві області. Що відомо про вибухи у Харкові та на Сумщині – розкаже 24 Канал.

Харків регулярно потрапляє під удар. Раніше цього дня Росія вдарила по приватному сектору – на жаль, зруйновано будинки, відомо про поранених, серед яких і діти.

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Що відомо про вибухи в Харкові та в Сумській області

Кореспонденти Суспільного о 21:20 повідомили, що у Харкові було чутно вибух, імовірно, за межами міста. Про удари по Сумщині повідомили деякі моніторингові канали. Вони ж припустили, що по Харкову били КАБами із літаків Су.

Близько дев'ятої вечора у Повітряних силах почали активно повідомляти про актуальні загрози.

Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження!

– мовилося в першому повідомленні.

Надалі написали про ракетну небезпеку для східних областей і пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Повторні пуски КАБів зафіксували о 21:22. Та вже на 21:25 в Україні оголосили про відбій загрози по регіонах, окрім Сумської, Харківської та Донецької областей. Там ще зберігається активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках.

Наразі ані Харківська, ані Сумська ОВА не надали офіційної інформації щодо вибухів у цих регіонах. Ми доповнимо цю новину, щойно з'являться деталі.

Будьте в укриттях, якщо у вашому регіоні тривога!