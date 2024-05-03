Окупанти вдарили по Чугуєву: там пошкоджено цивільну інфраструктуру

Російські окупаційні війська не вгамовуються завдавати ударів по українських містах. В п'ятницю, 3 травня, під ударом вкотре опинився Харків.

Так, там по опівдні пролунали вибухи. Деталі про вибухи в Харкові розповість 24 Канал.

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Харків під атакою окупантів

В п'ятницю, 3 травня, Харків вкотре потерпає від атаки ворога.

Спершу в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння для Харківської та Полтавської областей,

– йдеться в повідомленні.

Згодом у Суспільному зазначили, що у Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста. Менше, ніж за хвилину в місті знову прогримів ще один вибух. Згодом зазначили, що В місцевих телеграм-каналах писали про 2 вибухи в області.

Зазначимо, що в телеграм-каналах також зазначили, що рух ракети був з Бєлгорощини.

Голова Харківської ОВА, Олег Синєгубов, зазначив, що окупанти вдарили по Чугуєву.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила,

– зазначив він.

Синєгубов додав, що триває ліквідація наслідків профільними службами.

Ворог вдарив по Харкову КАБами 2 травня: коротко