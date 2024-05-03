Окупанти вдарили по Чугуєву: там пошкоджено цивільну інфраструктуру
Російські окупаційні війська не вгамовуються завдавати ударів по українських містах. В п'ятницю, 3 травня, під ударом вкотре опинився Харків.
Так, там по опівдні пролунали вибухи. Деталі про вибухи в Харкові розповість 24 Канал.
Дивіться також У Харкові пролунала серія вибухів: в області ракетна небезпека
Харків під атакою окупантів
В п'ятницю, 3 травня, Харків вкотре потерпає від атаки ворога.
Спершу в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики.
Загроза застосування балістичного озброєння для Харківської та Полтавської областей,
– йдеться в повідомленні.
Згодом у Суспільному зазначили, що у Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста. Менше, ніж за хвилину в місті знову прогримів ще один вибух. Згодом зазначили, що В місцевих телеграм-каналах писали про 2 вибухи в області.
Зазначимо, що в телеграм-каналах також зазначили, що рух ракети був з Бєлгорощини.
Голова Харківської ОВА, Олег Синєгубов, зазначив, що окупанти вдарили по Чугуєву.
Пошкоджено цивільну інфраструктуру. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила,
– зазначив він.
Синєгубов додав, що триває ліквідація наслідків профільними службами.
Ворог вдарив по Харкову КАБами 2 травня: коротко
- В четвер, 2 травня, в Харкові вкотре було гучно. Там пролунало щонайменше 2 вибухи.
- Звук вибуху в обласному центрі почули об 11:00.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни атакували керованими авіаційними бомбами.