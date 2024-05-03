Окупанти вдарили по Чугуєву: там пошкоджено цивільну інфраструктуру

3 травня 2024, 13:09
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Російські окупаційні війська не вгамовуються завдавати ударів по українських містах. В п'ятницю, 3 травня, під ударом вкотре опинився Харків.

Так, там по опівдні пролунали вибухи. Деталі про вибухи в Харкові розповість 24 Канал.

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Харків під атакою окупантів

В п'ятницю, 3 травня, Харків вкотре потерпає від атаки ворога.

Спершу в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння для Харківської та Полтавської областей,
– йдеться в повідомленні.

Згодом у Суспільному зазначили, що у Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста. Менше, ніж за хвилину в місті знову прогримів ще один вибух. Згодом зазначили, що В місцевих телеграм-каналах писали про 2 вибухи в області.

Зазначимо, що в телеграм-каналах також зазначили, що рух ракети був з Бєлгорощини.

Голова Харківської ОВА, Олег Синєгубов, зазначив, що окупанти вдарили по Чугуєву.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила,
зазначив він.

Синєгубов додав, що триває ліквідація наслідків профільними службами.

Ворог вдарив по Харкову КАБами 2 травня: коротко

  • В четвер, 2 травня, в Харкові вкотре було гучно. Там пролунало щонайменше 2 вибухи.
  • Звук вибуху в обласному центрі почули об 11:00.
  • Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни атакували керованими авіаційними бомбами.
Автор: Ірина Марціяш