У Харкові обстріляли індустріальний район: поцілили в дах 4-поверхівки, тепер видно небо

Росіяни намагаються наступати у Харківському напрямку. Зокрема страждає сам Харків – його обстрілюють вже декілька днів.

19 квітня мер Харкова Ігор Терехов під час національного телемарафону розповів, що у місті зруйновано майже 2 тисячі будинків. Нині окупанти обстріляли ще один індустріальний район.

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Тепер небо можна побачити просто у будинку. Загалом за останні дні без житла залишилось багато харків'ян.

У Харкові обстріляли індустріальний район: фото 24 каналу

Нещодавно голова міськради розповів, що якщо раніше росіяни обстрілювали мікрорайони, які ближчі до окружної дороги, то нині більше страждає центральна частина міста.

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