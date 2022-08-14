У Харкові одразу після тривоги знову лунали вибухи: повідомляють про "прильоти" в області

У Харкові у ніч проти 14 серпня вкотре пролунали вибухи. Це трапилось під час повітряної тривоги.

Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі орієнтовно о 01:07 14 серпня. Раніше у Харкові розповіли подробиці останніх обстрілів.

Читайте також Пошкоджені будинки, комунікації, тролейбуси: мер показав наслідки нічного удару по Харкову

У Харкові та області пролунали вибухи

Повітряна тривога у Харкові почалась орієнтовно о 01:06 14 серпня. За хвилину після цього почала з'являтися інформація про вибухи.

Вибухи у Харківській області,

– написало Суспільне о 1:07.

За даними телеграм-каналу "Харьков Life", загалом пролунали 2 вибухи. Опісля не було жодних запусків ворожих ракет. Попередньо, були"прильоти" не в самому Харкові, а області.

Відбій повітряної тривоги на Харківщині оголосили о 01:24 14 серпня.

Також вибухи лунали осторонь Антонівки, що на території окупованої Херсонщини. За даними телеграм-каналу "Х**вый Херсон", працювала ППО орків, проте нічого не збила.

У Антонівці пролунали вибухи: дивіться відео

Коротко про попередні вибухи в Харкові

У ніч проти 13 серпня у Харкові пролунали вибухи. Окупанти поцілили по центру Харкова, Немишлянському та Слобідському районах.

Мер міста Ігор Терехов показав, що у місті пошкоджено коледж, комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, уламками посічено кілька тролейбусів.

12 серпня ворожі ракети вдарили по трьох районах міста. Окрім вибухів вночі, вдень окупанти обстріляли вдень ще Богодухівщину.

У Міноборони заявили, що росія готується захопити Харків: відео