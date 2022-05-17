У Харкові окупанти знищили єдиний в Україні Національний центр генетичних ресурсів рослин

Російські окупанти продовжують знищувати в Україні житлові будинки, лікарні, військові об'єкти тощо. Зокрема, у Харкові вони розбомбили єдиний в країні Національний центр генетичних ресурсів рослин.

Ворожий снаряд поцілив прямісінько у будівлю. Все, що там було, згоріло.

До теми Людину розстріляли просто в автівці: Харківщина потерпає від нещадних обстрілів

Окупанти повністю знищили Національний центр генетичних ресурсів рослин

У Харкові російські військові повністю знищили єдиний в Україні Національний центр генетичних ресурсів рослин.

Таких банків у світі є лише декілька. Снаряд влучив у будівлю Інституту рослинництва імені Юр'єва, де зберігалися зразки більш ніж 160 тисяч сортів рослин з усього світу, які збирали десятиліттями,

– мовиться у повідомленні.

У Центрі зберігали сорти рослин, яким були сотні років, та старовинні, яких уже не можна відновити. Український генетичний банк рослин пережив Другу світову, окупацію Харкова, однак не зміг вціліти після навали росіян.



Окупанти знищили Національний центр генетичних ресурсів рослин / Фото Комітет гуманітарної та інформаційної політики



У Центрі були старовинні сорти рослин / Фото Комітет гуманітарної та інформаційної політики



Снаряд влучив прямісінько в Центр / Фото Комітет гуманітарної та інформаційної політики

Зауважте "Відрізали вухо, бо не хотів говорити": окупант похвалився батьку катуванням полоненого українця

Ситуація на Харківщині: коротко

Буде цікаво – бійці ЗСУ ефектно знищили російську батарею ЗРК "Бук"