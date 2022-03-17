У Харкові під час гасіння пожежі на ринку "Барабашово" загинув рятувальник, – Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов звернувся із подякою до кожного, хто вже 22 дні бореться за місто. Зокрема він звернувся до рятувальників, які ліквідують наслідки обстрілів.

За словами Трехова, сьогодні героїчно загинув один з рятувальників, які гасили пожежу на ринку "Барабашово".

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У Харкові загинув рятувальник

31-річний рятувальник загинув під час повторного обстрілу ринку "Барабашово" близько 14:00.

У цей час рятувальники гасили палаючі торговельні ряди. Ще один рятувальник з осколковими пораненнями перебуває у лікарні

Дивіться звернення Трехова:

Що відомо про пожежу

У четвер, 17 березня, у Харкові військові держави-агресора вкотре обстріляли місто. Внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа на ринку "Барабашово".

Як розповідають очевидці, попіл від пожежі розлітається по всьому місту. Над Харковом утворився величезний густий шар диму.

Наслідки обстрілу ринку "Барабашово" / Фото Суспільне Харків