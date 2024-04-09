У Харкові пролунали вибухи: два прильоти по центру, є поранені
Місцеві жителі Харкова повідомляють, що у місті пролунав вибух. У цей момент у регіон була оголошена повітряна тривога.
Повітряні Сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на Сході. Ігор Терехов повідомив, що було влучання у центральні частині міста.
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Вибухи у Харкові
У Харкові приблизно о 14:58 пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що є влучання.
Два прильоти по центральній частині міста. Попередньо – КАБи. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється,
– написав він.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що внаслідок ударів окупантів по Харкову попередньо три людини зазнали поранень. Водночас профільні служби працюють на місцях. Пошук поранених на місці прильоту продовжується.
Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 14:11. Повітряні Сили написали про активність ворожої тактичної авіації – загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Згодом вони додали, що зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб на Харківську область.
О 14:52 Повітряні сили закликали залишатися в укриттях, оскільки було зафіксовано повторні пуски КАБів тактичною авіацією.
Атаки на Харківщину
- За перший тиждень квітня 39 людей у Харкові та області отримали поранення чи постраждали внаслідок ударів, і аж 13 жертв. Наприклад, під час удару по Шевченківському району на початку квітня загинули 7 людей. У цей момент хтось перебував вдома, хтось у цей момент їхав на вулиці, а хтось був у транспорті.
- 6 квітня ворог вдарив КАБом по житловій частині міста. Внаслідок атаки щонайменше одна людина загинула. Також мер Харкова Ігор Терехов написав, що є поранені.
- Вдень 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Ворог знову завдав ударів по регіону. Біля міста пролунало 2 вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу земельної ділянки між селом Березівка та селом Коротич загинув 36-річний працівник агропідприємства.