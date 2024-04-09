У Харкові пролунали вибухи: два прильоти по центру, є поранені

Місцеві жителі Харкова повідомляють, що у місті пролунав вибух. У цей момент у регіон була оголошена повітряна тривога.

Повітряні Сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на Сході. Ігор Терехов повідомив, що було влучання у центральні частині міста.

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Вибухи у Харкові

У Харкові приблизно о 14:58 пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що є влучання.

Два прильоти по центральній частині міста. Попередньо – КАБи. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється,

– написав він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що внаслідок ударів окупантів по Харкову попередньо три людини зазнали поранень. Водночас профільні служби працюють на місцях. Пошук поранених на місці прильоту продовжується.

Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 14:11. Повітряні Сили написали про активність ворожої тактичної авіації – загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Згодом вони додали, що зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб на Харківську область.

О 14:52 Повітряні сили закликали залишатися в укриттях, оскільки було зафіксовано повторні пуски КАБів тактичною авіацією.

Атаки на Харківщину