У Харкові під час тривоги пролунав потужний вибух, в окупованому Маріуполі теж гучно

Зранку існувала загроза чергового обстрілу Харкова російськими військовими. Відомо, що в місті спочатку пролунала повітряна тривога, а потім мешканці почули вибух.

Про вибух у Харкові повідомили місцеві телеграм-канали. За наявною інформацією, пролунав він близько 10:38. Мешканців закликали не покидати укриттів доти, поки не буде сигналу про відбій.

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Що відомо про вибух у Харкові

Спробуємо у хронологічному порядку розповісти, що сталося у Харкові.

В Харкові й області оголосили повітряну тривогу. Мешканців закликали не покидати укриттів доти, поки не буде сигналу про відбій.Місцеві телеграм-канали повідомляють про те, що у Харкові чули сильний вибух.Надійшла інформація з моніторингового каналу Monitor , що вибух у Харкові – не приліт. Це було розмінування.Генерал "Марсель" зазначив , що гучний звук, який чули мешканці Харкова, – роботи наших військових. Вони саме здійснювали контрольований підрив ракети, яку виявили.

Але будьте уважними та слідкуйте за повідомленнями повітряної тривоги. Залишається загроза ворожих обстрілів!

– закликав він.

Пролунав відбій повітряної тривоги для мешканців Харкова.

Тим часом неспокійно окупантам у Маріуполі. До міста підвези потужну "бавовну". Достатньо було двох бутончиків, щоб вороги добряче перелякалися.

"Щойно два потужні вибухи у Маріуполі", – зазначив радник міського голови Петро Андрющенко.

Чи варто очікувати на обстріл на Великдень

На це питання під час телемарафону спробувала відповісти речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, напередодні великого релігійного свята російські загарбники збільшили кількість обстрілів цивільної інфраструктури.

Гуменюк підкреслила, що ворог наростив своє корабельне угруповання у Чорному морі до 12 суден. В акваторії перебувають два підводні ракетоносії. А це означає, що у будь-який момент окупанти можуть запустити 8 "Калібрів".

Нагадаю, що ситуація в морі може змінюватись досить оперативно. Дві години достатньо для того, щоб збільшилась кількість ракетоносіїв, тому стежити за нею треба постійно,

– сказала речниця.

Вона закликала українців не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. За словами Гуменюк, загарбники можуть посилити тиск на нас у період святкових днів. А все тому, що в них немає нічого святого.