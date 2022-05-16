У Харкові після довгої паузи відновили рух транспорту: фото пожвавленого міста
Російські війська відступають від Харкова і місто потрохи починає повертатись до звичного ритму. При цьому не варто забувати про небезпеку обстрілів, яка існує по всій Україні.
Сьогодні, 16 травня, містом вперше з початку російського вторгнення почав курсувати наземний громадський транспорт. Міський голова Харкова Ігор Терехов обіцяв, що проїзд буде безкоштовним, повідомляє 24 канал.
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Яким транспортом можна скористатися
У місті мали запустити 4 трамвайних та 8 тролейбусних маршрутів. Також почнуть курсувати автобуси.
Терехов повідомив про таке рішення 13 травня у відеозверненні. Він аргументував його тим, що цілих 5 днів не було обстрілів і Збройні Сили України витіснили росіян далі від міста. Сьогодні ж Терехов особисто перевірив роботу транспорту та проїхався в автобусі.
Таким чином оперативна ситуація стала кращою і відновлення роботи транспорту допоможе економіці міста.
У Харкові курсує транспорт / Фото Ані Черненко для 24 каналу
Транспорт не всюди зможе курсувати
Сполучення відновили тільки за тими маршрутами, де це можливо. Адже російські окупанти пошкодили лінії електропередач і 35 трамваїв. У місті паралельно будуть відновлювати електричні лінії та тягові підстанції, щоб збільшити кількість маршрутів.
У Харкові ще запланували запустити 25 автобусних маршрутів. Їх розробили спеціально так, щоб мешканці могли із будь-якої точки міста дістатися туди, куди їм потрібно.
Перші 2 тижні за проїзд людям дозволили не платити, адже багато хто втратив роботу і залишився без заощаджень. Оскільки в Харкові діє комендантська година, як і по всій Україні, то транспорт буде їздити з 7 години ранку до 19:00 вечора.
Новини з Харківського напрямку боротьби
- Збройні Сили України проводять на Харківщині контрнаступальні дії. Завдяки цьому звільняють населені пункти, ворога відкинули від міста. Навіть вдалось в одній із точок вийти до державного кордону. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявляв, що росіянам вже не вдасться зупинити контрнаступ наших українських військових.
- Водночас очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов попереджав, що у звільнені населені пункти повертатися людям зарано. Адже ворог підступний і при відході залишає міни й нерозірвані снаряди й вибухівки. Тому місцевість спершу мають перевірити фахівці.
- При цьому Генеральний штаб ЗСУ попереджав, що є ймовірність повторного наступу, оскільки ворог перегруповується неподалік Харкова. Росіяни поповнювали бойові запаси, а також поновлювали паливно-мастильні запаси, що свідчить про їхні ймовірні наміри.
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