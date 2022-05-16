У Харкові після довгої паузи відновили рух транспорту: фото пожвавленого міста

Російські війська відступають від Харкова і місто потрохи починає повертатись до звичного ритму. При цьому не варто забувати про небезпеку обстрілів, яка існує по всій Україні.

Сьогодні, 16 травня, містом вперше з початку російського вторгнення почав курсувати наземний громадський транспорт. Міський голова Харкова Ігор Терехов обіцяв, що проїзд буде безкоштовним, повідомляє 24 канал.

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Яким транспортом можна скористатися

У місті мали запустити 4 трамвайних та 8 тролейбусних маршрутів. Також почнуть курсувати автобуси.

Терехов повідомив про таке рішення 13 травня у відеозверненні. Він аргументував його тим, що цілих 5 днів не було обстрілів і Збройні Сили України витіснили росіян далі від міста. Сьогодні ж Терехов особисто перевірив роботу транспорту та проїхався в автобусі.

Таким чином оперативна ситуація стала кращою і відновлення роботи транспорту допоможе економіці міста.

У Харкові курсує транспорт / Фото Ані Черненко для 24 каналу

Транспорт не всюди зможе курсувати

Сполучення відновили тільки за тими маршрутами, де це можливо. Адже російські окупанти пошкодили лінії електропередач і 35 трамваїв. У місті паралельно будуть відновлювати електричні лінії та тягові підстанції, щоб збільшити кількість маршрутів.

У Харкові ще запланували запустити 25 автобусних маршрутів. Їх розробили спеціально так, щоб мешканці могли із будь-якої точки міста дістатися туди, куди їм потрібно.

Перші 2 тижні за проїзд людям дозволили не платити, адже багато хто втратив роботу і залишився без заощаджень. Оскільки в Харкові діє комендантська година, як і по всій Україні, то транспорт буде їздити з 7 години ранку до 19:00 вечора.

Новини з Харківського напрямку боротьби

Збройні Сили України проводять на Харківщині контрнаступальні дії. Завдяки цьому звільняють населені пункти, ворога відкинули від міста. Навіть вдалось в одній із точок вийти до державного кордону. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявляв, що росіянам вже не вдасться зупинити контрнаступ наших українських військових.

Водночас очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов попереджав, що у звільнені населені пункти повертатися людям зарано. Адже ворог підступний і при відході залишає міни й нерозірвані снаряди й вибухівки. Тому місцевість спершу мають перевірити фахівці.

При цьому Генеральний штаб ЗСУ попереджав, що є ймовірність повторного наступу, оскільки ворог перегруповується неподалік Харкова. Росіяни поповнювали бойові запаси, а також поновлювали паливно-мастильні запаси, що свідчить про їхні ймовірні наміри.

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