У Харкові після повітряної тривоги пролунали вибухи: є постраждалі

20 липня 2022 , 09:17
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У східних областях України зранку лунав сигнал повітряної тривоги. Тепер повідомляється про вибухи у Харкові.

Це повідомили журналісти Суспільного. Напередодні у місті дійсно була повітряна тривога, але наразі її вже вимкнули.

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Кореспондентка Суспільного під час телемарафону додала, що близько 9 ранку у Харкові пролунали вибухи.

Вибухи лунали підряд протягом кількох хвилин. Наразі точної інформації, що це за вибухи були, немає,
– сказала вона.

За її словами, вночі також було чутно серію залпів. Скоріше за все, постраждали околиці міста.

Згодом інформацію про вибухи підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі. Він написав, що російські окупанти зранку завдали ударів по одному з районів Харкова.

"Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо – є постраждалі. Деталі повідомимо згодом", – зазначив чиновник.

Він попросив жителів Харкова без потреби не виходити на вулиці міста, максимально перебувати в укриттях та безпечних місцях.

У яких областях зранку була повітряна тривога:

  • Полтавська область,
  • Сумська область,
  • Харківська область,
  • Дніпропетровська область,
  • Запорізька область,
  • Донецька область,
  • Луганській області (там її оголосили ще 4 квітня, відтоді вона не припинялася).

Яка ситуація на Харківщині: останні новини

  • Ввечері 19 липня у Харкові також було дуже гучно – лунали звуки вибухів. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі Салтівки, там було видно клуби диму. Також вибухи чули й в інших районах міста і навіть в регіоні. Офіційної інформації від влади не надходило.
  • Мирне населення Харківщини потерпає від постійних обстрілів з боку російських окупантів. Зранку 19 липня ворог обстріляв село Мосьпанове, 2 людей отримали поранення – їх госпіталізували до медичних установ. Ще 1 жінка поранена через ранкові обстріли Циркунів.
  • А напередодні о 3 годині ночі росіяни обстріляли село Коробочкине, після 4 ранку окупанти завдали ракетного удару по селу Клугино-Башкирівка Чугуївського району. Пошкоджені приватні домоволодіння, спалахнули пожежі.
  • Впродовж доби, 18 липня, ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. На полях пшениці спалахнули 2 пожежі.
  • Також іноді росіяни намагаються йти в наступ на Харківському напрямку. Зокрема, 18 липня окупанти намагалися піти у наступ в напрямку Гусарівки, але під щільним вогнем наших захисників відступили. Також ворог намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Уди.
Автор: Марія Бондар