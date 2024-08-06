Удар по Харкову: ворог пошкодив поліклініку, під завалами будівлі можуть бути люди

Росія вранці 6 серпня вдарила по центру Харкова. Окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру.

Вибух в Харкові пролунав о 9:53 6 серпня. Після удару екстрені служби виїхали на місце влучання.

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Що відомо про атаку по центру Харкова

На цю хвилину (станом на 10:22 6 серпня – 24 Канал) звернулися дві людини із гострою реакцією на стрес. Під завалами можуть перебувати люди,

– заявив глава Харківської ОВА.

Олег Синєгубов не сказав, куди саме влучили окупанти та де під завалами люди.

Видання "Накипіло" уточнило, що триповерхова будівля внаслідок вибуху в Харкові частково зруйнована. Також кореспонденти видання з місця удару розповіли, що машини, які були припарковані поруч, пошкоджені.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ворог вдарив по центру міста, де щільна житлова забудова.

Пожежа. Щодо руйнувань та жертв інформація уточнюється,

– попередньо повідомив Терехов.

Міський голова згодом написав, що внаслідок ракетного удару по центру Харкова пошкоджена будівля поліклініки.

"Наразі інформація щодо поранених та руйнування уточнюється", – станом на 10:19 сказав Терехов.

Чим атакувала Росія

За попередніми даними, окупанти влучили "Іскандером",

– заявив Олег Синєгубов.

За його словами, станом на 10:54 6 серпня ворог пошкодив цивільні приміщення. Зокрема:

поліклініку,

цивільні автомобілі,

житлову інфраструктуру.

За даними посадовця, там вибиті вікна. Очільник обласної військової адміністрації додав, що у місті ліквідовують наслідки удару.