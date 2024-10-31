У Харкові після ворожої атаки по багатоповерхівці загинула дитина
Джерело:Олег Синєгубов
Російська армія ввечері 30 жовтня вдарила по багатоповерхівці у Харкові. Внаслідок атаки відомо про загибель дитини.
Про це написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він також зазначив, що кількість постраждалих у місті знову зросла.
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Дитина загинула після ворожого обстрілу по Харкову
Олег Синєгубов о 00:43 31 жовтня повідомив, що після ворожого влучання у багатоповерхівку у Салтівському районі Харкова, на жаль, загинула дитина.
Медикам, попри намагання, не вдалося реанімувати хлопчика,
– зазначив глава Харківської ОВА.
Окрім того, директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта розповів Суспільному, що дитину, яка загинула внаслідок влучання Росії по будинку у Харкові, дістали з-під завалів з тяжкою травмою голови, переломами, без ознак життя.
"Реанімаційні заходи проводили протягом 40 хвилин. Дитині було близько 14 – 15 років", – сказав він. Згодом в ОВА уточнили, що хлопцю було 11 років.
Забашта також повідомив, що кількість постраждалих зросла до 30 осіб, ще одна дитина перебуває під завалами. Наразі на місці влучання проводять аварійно-рятувальні роботи, тому кількість постраждалих та загиблих може збільшитися.
До слова, російська армія обстріляла будинок у Салтівському районі Харкова КАБом, під час атаки на місці події був вибух, а в частині міста зникло світло. Наразі рятувальники евакуюють людей з багатоповерхівки, а також деблокують постраждалих.