У Харкові після ворожої атаки по багатоповерхівці загинула дитина

Російська армія ввечері 30 жовтня вдарила по багатоповерхівці у Харкові. Внаслідок атаки відомо про загибель дитини.

Про це написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він також зазначив, що кількість постраждалих у місті знову зросла.

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Дитина загинула після ворожого обстрілу по Харкову

Олег Синєгубов о 00:43 31 жовтня повідомив, що після ворожого влучання у багатоповерхівку у Салтівському районі Харкова, на жаль, загинула дитина.

Медикам, попри намагання, не вдалося реанімувати хлопчика,

– зазначив глава Харківської ОВА.

Окрім того, директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта розповів Суспільному, що дитину, яка загинула внаслідок влучання Росії по будинку у Харкові, дістали з-під завалів з тяжкою травмою голови, переломами, без ознак життя.

"Реанімаційні заходи проводили протягом 40 хвилин. Дитині було близько 14 – 15 років", – сказав він. Згодом в ОВА уточнили, що хлопцю було 11 років.

Забашта також повідомив, що кількість постраждалих зросла до 30 осіб, ще одна дитина перебуває під завалами. Наразі на місці влучання проводять аварійно-рятувальні роботи, тому кількість постраждалих та загиблих може збільшитися.

До слова, російська армія обстріляла будинок у Салтівському районі Харкова КАБом, під час атаки на місці події був вибух, а в частині міста зникло світло. Наразі рятувальники евакуюють людей з багатоповерхівки, а також деблокують постраждалих.