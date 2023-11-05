У Харкові після ДТП помер доброволець з Польщі, який захищав Україну
Джерело:Кароліна Баца-Погожельська
У Харкові помер польський доброволець Мацей Беднарський. Він приїхав до України служити в українській армії.
Сумну звістку про смерть 49-річного добровольця повідомила польська журналістка Кароліна Баца-Погожельська. Як повідомляє "Польське радіо", Беднарський два тижні тому потрапив у серйозну ДТП.
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Воїн помер у харківському госпіталі
Він проходив лікування у лікарні в Харкові, перш ніж помер від отриманих травм. Баца-Погозельська опікувалася Беднарським у лікарні та планувала перевезти його до Києва для подальшого лікування.
Однак 4 листопада воїн помер у харківському госпіталі. З допису польської журналістики можна зробити висновок, що раніше Беднарський воював на Авдіївському напрямку.
Зокрема, Баца-Погожельська пише, що Беднарський повертався зі свого посту в Авдіївці, обіцявши їй це зробити.
Кароліна Баца-Погожельська висловила вдячність лікарям військового госпіталю в Харкові за те, що зробили все можливе, намагаючись його врятувати.
Попередні трагічні новини про добровольців
- У червні повідомлялося, що на війні в Україні загинув перший доброволець з Фінляндії. Він прибув до України невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії.
- Чоловікові ще не було 30 років. Він був добровольцем, волонтерив та брав участь у діяльності військово-медичної групи. За даними ЗМІ, доброволець загинув на Сході.
- Навесні у боях за Бахмут загинув американський доброволець Купер "Харріс" Ендрюс. Чоловікові було 26 років. Раніше він служив у морській піхоті США та був активістом лівих сил.
- Також у боях під Бахмутом загинув французький легіонер 29-річний Кевін Девід. На батьківщині у воїна залишилися дружина та двоє дітей.
- У березні на війні в Україні загинув перший естонець – Іво Юрак. Він воював у складі Інтернаціонального легіону. 7 березня захисник загинув під Бахмутом.
- Під Бахмутом своє життя віддав Григорій Цехмістренко – доброволець з Канади. Він був вихідцем з України (з Рівненщини). Цехмістренко поліг уночі 14 січня.