У Харкові пошкоджено житлові будинки: є загиблий, кількість поранених стрімко зростає

Росіяни вдарили по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки, сильно пошкоджені п'ятиповерхівки. Іще постраждав інститут невідкладної хірургії. На жаль, внаслідок удару по мирних мешканцях Харкова є загиблі та поранені, деталі розкаже 24 Канал.

Ворог б'є по Харкову не вперше, і майже завжди удари припадають на житлову забудову чи критичну інфраструктуру. Окупанти прагнуть залякати містян, надовго позбавивши їх світла. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, як живе Харків після масованої атаки – із найбільшим блекаутом з початку війни.

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Скільки поранених у Харкові після атаки 27 березня

О 16:31 мер міста Ігор Терехов написав: "На цю хвилину відомо про одного загиблого. Ще шестеро поранені, двоє у важкому стані". Протягом пів години кількість постраждалих зросла до 16, четверо з них – діти.

Наразі триває обхід квартир у постраждалих будинках. Рятувальники шукають тих, хто потребує допомоги. Попередньо, це перший удар по Харкову керованим боєприпасом великого калібру, повідомив Олег Синєгубов.

Очільник міста акцентував: цей удар – черговий акт кривавого терору проти українців.

Рятувальники та правоохоронці працюють

Глава ОВА Олег Синєгубов уточнив, який район опинився під ударом, – мова про Шевченківський.

Він запевнив: "Дані оновлюються, служби оглядають місця влучань. Усі обставини встановлюють. Фахівці працюють на місцях".

У МВС також говорять: служби працюють.

Що роблять правоохоронці на місці атаки по Харкову:

надають допомогу постраждалим;

опитують свідків;

документують та вилучають речові докази злочину військовослужбовців російської армії.

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