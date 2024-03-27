У Харкові пошкоджено житлові будинки: є загиблий, кількість поранених стрімко зростає
Росіяни вдарили по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки, сильно пошкоджені п'ятиповерхівки. Іще постраждав інститут невідкладної хірургії. На жаль, внаслідок удару по мирних мешканцях Харкова є загиблі та поранені, деталі розкаже 24 Канал.
Ворог б'є по Харкову не вперше, і майже завжди удари припадають на житлову забудову чи критичну інфраструктуру. Окупанти прагнуть залякати містян, надовго позбавивши їх світла. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, як живе Харків після масованої атаки – із найбільшим блекаутом з початку війни.
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Скільки поранених у Харкові після атаки 27 березня
О 16:31 мер міста Ігор Терехов написав: "На цю хвилину відомо про одного загиблого. Ще шестеро поранені, двоє у важкому стані". Протягом пів години кількість постраждалих зросла до 16, четверо з них – діти.
Наразі триває обхід квартир у постраждалих будинках. Рятувальники шукають тих, хто потребує допомоги. Попередньо, це перший удар по Харкову керованим боєприпасом великого калібру, повідомив Олег Синєгубов.
Очільник міста акцентував: цей удар – черговий акт кривавого терору проти українців.
Рятувальники та правоохоронці працюють
Глава ОВА Олег Синєгубов уточнив, який район опинився під ударом, – мова про Шевченківський.
Він запевнив: "Дані оновлюються, служби оглядають місця влучань. Усі обставини встановлюють. Фахівці працюють на місцях".
У МВС також говорять: служби працюють.
Що роблять правоохоронці на місці атаки по Харкову:
- надають допомогу постраждалим;
- опитують свідків;
- документують та вилучають речові докази злочину військовослужбовців російської армії.