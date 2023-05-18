Харків – під ударом росіян: зафіксували "приліт" у приватний будинок

Окупанти знову тероризують Харківщину постійними обстрілами. Повідомляють, що у місті лунають вибухи.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 14:52. Моніторингові групи повідомляють про ймовірний обстріл ЗРК С-300.

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Росіяни обстріляли Харківщину

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів області та міста не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Увага! Жителі Харкова й області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!

– повідомив він.

О 15:09 в ОВА заявили, що під ворожий обстріл потрапило село Циркуни, що у Харківському районі. Синєгубов підкреслив, що зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина.

Зараз на місці працюють всі екстренні служби. Дані щодо постраждалих та руйнувань уточнюються.