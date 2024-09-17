У Харкові прогриміла серія вибухів: росіяни запустили КАБи

У Харкові вдень 17 вересня пролунали потужні вибухи. По всій області оголошували повітряну тривогу.

Це зробили через загрозу пусків керованих авіаційних бомб ворогом. 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях цивільного захисту і не виходити звідти до кінця тривоги.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 15:03. Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямку.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей,

– сказали військові.

Через 5 хвилин Повітряні сили написали, що відбувся пуск КАБів на Харківщину.

Перший вибух у Харкові пролунав о 15:14, про що повідомили кореспонденти Суспільного. Через хвилину в місті вже чули серію гучних звуків.

Вибухи також підтвердив і міський голова Харкова Ігор Терехов. Він закликав громадян лишатися в укриттях.

"Харків під обстрілом окупантів. Будьте обережні!" – написав він.

Згодом стало відомо, що одне з влучань Росії у Харківській області припало на територію Малоданилівської громади. Про це повідомив її очільник Олександр Гололобов.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що екстрені служби виїхали на перевірку місць влучань у місті Харків та районі.

Одне з влучань у місті – по відкритій території. Інформація щодо постраждалих перевіряється, – написав він.

У поліції Харківської області закликали громадян не викладати фото і відео наслідків обстрілів чи влучань. Адже цим можна допомогти ворогу у його загарбницьких діях.

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