У Харкові прогриміли вибухи: зруйновано приватний будинок

Вдень 3 липня у Харкові пролунали вибухи. Наразі в місті та області оголошена повітряна тривога.

Російські окупаційні війська не припиняють тероризувати жителів Харківщини та завдавати постійних ударів по регіону. Зокрема в ніч на 3 липня у місті також лунали вибухи – тоді містян попереджали про застосування ворогом балістики.

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У Харкові прогриміли вибухи

Про звуки вибухів місцеві жителі повідомили о 16:02. 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

Міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував інформацію про вибухи.

Попередньо, прильоти були у близькому передмісті. Визначення точної локації триває,

– написав мер.

Згодом очільник міста опублікував оновлену інформацію про ворожу атаку на Харків.

Таки удари були по місту. Знову по району житлової забудови у Київському районі,

– пояснив Терехов.

За попередньою інформацією, були зафіксовані щонайменше три удари КАБами.

Маємо інформацію про руйнування одного будинку та пошкодження ще одного,

– повідомив Ігор Терехов.

Водночас за даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожого удару по Харкову було зруйновано 2 приватних будинки.

Підрозділи ДСНС врятували дитину. За іншою адресою виникло загорання трави. На цю хвилину – без постраждалих,

– додав він.