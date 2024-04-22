У Харкові прогримів вибух

Російська окупаційна армія не вгамовується завдавати ударів по українських містах. Так, вкотре під ударом опинився Харків.

Вдень в понеділок, 22 квітня, жителі міста чули звуки вибухів. Що відомо про вибухи в Харкові, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про вибух в Харкові

О 14:55 в Харківській області лунав сигнал повітряної тривоги.

Через одну хвилину, о 14:56, в Повітряних силах повідомили про активність авіації противника.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!,

– написали в Повітряних Силах.

Вже о 15:38 у Харкові було чутно вибух. Детальнішої інформації про вибух в місті наразі немає.

Станом на 15:42 в Харкові ще триває повітряна тривога.

Удар по Вовчанську 20 квітня: які наслідки

У суботу, 20 квітня, місто Вовчанськ, що в Харківській області, перебувало під ударами ворога. Є двоє загиблих та поранені.

Загарбники атакували Вовчанськ авіабомбами та з реактивної системи залпового вогню.

Так, планерний боєприпас, який окупанти скинули з авіації, влучив прямо у дев'ятиповерхівку. Один під'їзд повністю зруйнований, а сусідній – дуже сильно пошкоджений. Там розбитий дах, вибиті вікна.

Екстрена служба евакуювала жінку, якій 61 рік. Вона у середньому стані важкості в лікарні поранена. Також було поранено 44-річного цивільного чоловіка. На жаль, внаслідок удару ворога загинуло двоє чоловіків – 83 та 50 років.

наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх прямувати в укриття цивільного захисту.