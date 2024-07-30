У Харкові прогримів вибух
30 липня 2024, 17:02Читать новость на русском
Російські окупанти не залишають в спокої Харків та продовжують свій терор. Так, 30 липня жителі міста чули звук вибуху.
Про це повідомили в Суспільне Харків. Зауважимо, що на території області була оголошена повітряна тривога.
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Вибух у ХарковіДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Окупаційні війська не припиняють тероризувати Харків та його жителів. Сьогодні, 30 липня, в області почали лунати сирени повітряної тривоги ще о 10:07. Таким чином, станом на 17:00 в регіоні повітряна тривога триває вже 7 годин.
О 16:59 Суспільне повідомило про вибух у Харкові.
У Харкові чутно вибух, ймовірно, за межами міста,
– ідеться в повідомленні.