У Харкові прогримів вибух

Російські загарбники не припиняють тероризувати українські міста та їхнє населення. Після обіду у вівторок, 22 жовтня, у Харкові чули звук вибуху.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Зазначимо, що на той момент в регіоні тривала повітряна тривога.

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Вибух у Харкові

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Відтак, у Харківській області оголосили повітряну тривогу близько о 17:35. Буквально через хвилину в Повітряних Силах повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Там попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Менше, ніж через 10 хвилин у Харкові пролунав вибух.

Вибух у Харкові,

– написали кореспонденти Суспільного о 17:43.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.