У Харкові прогриміли вибухи: є влучання біля багатоповерхівки

Ввечері 9 листопада у Харкові пролунали вибухи. Попередньо Повітряні сили попередили про пуски КАБ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеву владу. Зокрема мер Харкова Ігор Терехов закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

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Він підтвердив, що росіяни запустили керовані авіаційні бомби.

"У Харкові були чутні звуки вибухів. Будьте обережні – можливі ще запуски КАбів", – зазначив Терехов.

Загроза повторних ударів

Також про вибухи повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що є імовірність, що ворог завдасть повторних ударів.

"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях, є загроза повторних ударів", – ідеться у повідомленні Синєгуббова.

Зафіксовано влучання

Згодом Терехов повідомив, що унаслідок атаки є приліт в одному із районів міста.

За попередніми даними, є влучання КАБа у Слобідському районі Харкові,

– повідомив мер.

Він зазначив, що на місце атаки виїхали профільні служби, інформацію про руйнування уточнюють.

Приліт біля багатоповерхівки

Унаслідок удару по Слобідському району станом на зараз інформації про постраждалих не було. Терехов уточнив, що влучання сталось неподалік багатоповерхівки.

За його даними, вибуховою хвилею вибито частину вікон будинку.

В ОВА теж повідомили, що станом на зараз – без постраждалих.

"Вибиті вікна в багатоповерхівці, зафіксоване влучання КАБу неподалік одного з гіпермаркетів", – повідомив Синєгубов.

Є постраждалий

Станом на 22:57 Ігор Терехов повідомив, що унаслідок атаки є один постраждалий – у нього гостра реакція на стрес.

До слова, у ніч проти 9 листопада окупанти також атакували Харків авіабомбою. Зазначалось, що КАБ прилетів на перетині двох районів міста в дорожнє покриття.